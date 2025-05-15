Минобороны: средства ПВО ночью сбили два БПЛА ВСУ
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Средства противовоздушной обороны России ночью отразили попытку удара беспилотниками ВСУ. Цели были сбиты, сообщает Минобороны РФ.
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа.
Один БПЛА сбили над Ростовской областью. Второй беспилотник ликвидировали под Белгородом.
Ночью с 13 на 14 мая российские средства ПВО уничтожили 12 БПЛА противника. Девять беспилотников сбили над Черным морем, еще три над Белгородской областью.