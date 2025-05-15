Минобороны: средства ПВО ночью сбили два БПЛА ВСУ

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Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа.

Один БПЛА сбили над Ростовской областью. Второй беспилотник ликвидировали под Белгородом.

Ночью с 13 на 14 мая российские средства ПВО уничтожили 12 БПЛА противника. Девять беспилотников сбили над Черным морем, еще три над Белгородской областью.