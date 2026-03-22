Минобороны: силы ПВО за пять часов сбили 97 украинских дронов над регионами РФ

Инциденты произошли в воскресенье с 07:00 до 13:00 по московскому времени.

Так, 40 вражеских дронов сбили над территорией Брянской области, 19 беспилотников ВСУ — над территорией Смоленской области, 8 — над территорией Тульской области, 4 — над территорией Калужской области, 2 — над территорией Курской области и 1 БПЛА противника уничтожили в небе над Башкортостаном.

Согласно данным оборонного ведомства, минувшей ночью над девятью регионам России и Черным морем перехватили 25 дронов ВСУ самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.