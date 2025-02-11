Минобороны: российские военные освободили Ясеновое в ДНР
Бойцы из подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны России.
Населенный пункт удалось взять благодаря решительным действиям военных.
Село Ясеновое находится к западу от Курхова, недалеко от Андреевки.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что тысячи бойцов ВСУ, отступивших из освобожденного Курахова, попали в новый котел на южнодонецком направлении СВО.