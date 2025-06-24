Минобороны России: средства ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников ВСУ

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Российские средства ПВО ночью вывели из строя 20 беспилотников ВСУ. Они были самолетного типа, рассказало Минобороны РФ.

Над Курской областью уничтожили 14 беспилотников. Два БПЛА вывели из строя над Московским регионом.

По одному беспилотнику уничтожили над Орловской, Белгородской, Смоленской и Брянской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успешном перехвате двух БПЛА ВСУ, которые летели в направлении столицы. На местах падения обломков беспилотников функционируют аварийно-спасательные службы.