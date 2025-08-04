Минобороны России: средства ПВО ночью сбили 61 БПЛА ВСУ

С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа российские средства ПВО сбили и заглушили 61 беспилотник ВСУ над регионами страны. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

18 беспилотников сбили над Черным морем, 12 над Воронежской областью. 11 БПЛА ликвидировали над Крымом.

Восемь беспилотников сбили над Белгородской, шесть над Волгоградской, по два над Брянской и Ростовской областями. По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Московским регионом и под Рязанью.

Ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали три воздушных цели над морской акваторией рядом с Севастополем в Крыму. Местные жители услышали звуки работы средств ПВО.