Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 3 украинских беспилотника за ночь

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Средства противовоздушной обороны России успешно отразили атаку беспилотников ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Всего уничтожено три украинских беспилотника. Противник пытался нанести удар по стольким же регионам.

Так, по одному беспилотнику уничтожены над Ростовской, Курской областями и Крымом.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области. Никто не пострадал.