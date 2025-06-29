В Куйбышевском районе Ростовской области сбили беспилотник

сегодня в 05:41

Силы ПВО сбили БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений на земле не зафиксировано.

Ранее газета «Известия» опубликовала видео с последствиями удара украинских боевиков из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).