сегодня в 13:29

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК в Киевской области

Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, расположенным на территории Киевской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также массированный удар высокоточным оружием и дронами-камикадзе бойцы ВС РФ нанесли по инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

В оборонном ведомстве добавили, что цели ночного удара по противнику были достигнуты, все назначенные объекты уничтожены.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в Донецкой Народной Республике (ДНР).