Минобороны РФ: российские войска поразили аэродромы и склады ВСУ в 151 районе

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллеристы атаковали военные аэродромы, цехи по изготовлению беспилотников, места их нахождения, солдат и военную технику противника в 151 районе зоны спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили в воздухе четыре управляемые авиабомбы ВСУ JDAM. Также выведен из строя 141 БПЛА противника.

С начала СВО уничтожены 658 самолетов, 46,9 тыс. беспилотников, 22,2 тыс. танков, 22,6 тыс. арторудий ВСУ. Также выведены из строя 601 зенитный ракетный комплекс, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 283 вертолета противника.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские войска потеряли около 220 солдат в Курской области.