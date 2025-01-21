Подразделения группировки войск «Центр» выбили противника из населенного пункта, который теперь находится под контролем ВС РФ.

Также бои, в ходе которых российские войска поразили ВСУ, прошли возле Лысовки, Новоалександровки, Барановки, Славянки, Петровки, Дзержинска, Новоелизаветовки, Соленого, Нововасилевки, Щербиновки.

Противник лишился до 580 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили девять артиллерийских орудий, семь боевых бронемашин и шесть автомобилей, принадлежащих противнику.

Российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, а также нанесли поражение ВСУ возле других населенных пунктов. Противник потерял 545 человек.