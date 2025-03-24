Минобороны РФ: ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников за ночь 24 марта

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Украинские военные вновь попытались нанести удары беспилотниками по объектам в РФ. Однако российская ПВО смогла отразить воздушные атаки, сообщает Минобороны.

ВС РФ вывели из строя 28 беспилотников противника. По 12 БПЛА ликвидированы над Брянской и Ростовской областями.

Два беспилотника уничтожили над Крымом. По одному БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае и над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что ВСУ хотели массированно ударить беспилотниками по Ростовской области.