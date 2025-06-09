сегодня в 14:50

Минобороны РФ подтвердило удар по аэродрому ВСУ в Ровенской области

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по одному из аэродромов базирования самолетов ВСУ около населенного пункта Дубно Ровенской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен с помощью оружия большой дальности воздушного базирования. Это была ответная реакция на совершенные Киевом террористические атаки по российским военным авиабазам.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате удара была поражена авиабаза ВСУ с самолетами, а также арсенал ракет, который хранился там.

В Минобороны РФ добавили, что российские войска также ударили по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки БПЛА, складам с боеприпасами и вооружением ВСУ.

Все цели ударов были достигнуты, а объекты поражены.