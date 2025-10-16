Минобороны РФ подтвердило массированный удар «Кинжалами» по предприятиям Украины
Фото - © РИА Новости, Андрей Станавов
ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки, проводимые ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.
Российская армия ударила высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в их числе были и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Также ВС РФ использовали ударные дроны.
Удары пришлись по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу предприятий ВПК.
Ранее опубликовали информацию о том, что по территории Украины был проведен массированный удар.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.