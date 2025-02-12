Минобороны РФ: нанесен групповой удар по цехам военных предприятий Украины

Российские войска в среду утром атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС России нанесли групповой ракетный удар по территории Украины. Успешно поражены предприятия военно-промышленного комплекса страны , которые создавали беспилотники и FPV-дроны.

Удалось достичь всех поставленных целей удара — объекты украинского ВПК были поражены.

Ранее сообщалось, что в двух районах Киева произошли пожары после нескольких взрывов. Возгорания зафиксировали в складских помещениях.