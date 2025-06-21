Минобороны РФ: над регионами России ночью уничтожили 5 украинских беспилотников

сегодня в 07:31

Отечественные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами. Противник пытался нанести удар по двум областям и одной республике РФ, сообщает Минобороны.

Беспилотники были самолетного типа. По два БПЛА ликвидировали над Воронежской и Курской областями.

Один беспилотник сбили над Республикой Мордовией.

Ранее в аэропорту Тамбова временно ввели ограничения на работу. С 22:00 до 23:55 20 июня средства ПВО ВС РФ успешно осуществили перехват и уничтожение 23 БПЛА противника.