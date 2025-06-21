Аэропорт Тамбова временно не отправляет и не принимает рейсы
Росавиация: введены ограничения на полеты в аэропорт Тамбова
Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Тамбова.
Ранее с 22:00 до 23:55 по московскому времени силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Наибольшее количество дронов — 15 единиц — сбито над территорией Белгородской области. Еще 6 беспилотников уничтожены в небе Курской области и 2 над Воронежской областью.