Минобороны РФ: «Ланцет» уничтожил боевую бронемашину ВСУ в Курской области

сегодня в 17:53

Разведчики группировки войск «Север» ВС РФ благодаря беспилотнику обнаружили боевую бронемашину противника в Курской области. Она была оперативно атакована, сообщает Минобороны РФ.

По цели запустили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки бронемашина ВСУ была уничтожена.

На опубликованной Минобороны записи видно, как «Ланцет» влетает в бронемашину. Раздается взрыв, и от автомобиля начинает идти дым.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ ранил женщину под Суджей в Курской области, выстрелив ей в упор по ногам.