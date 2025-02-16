Минобороны РФ: «Ланцет» уничтожил боевую бронемашину ВСУ в Курской области
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Разведчики группировки войск «Север» ВС РФ благодаря беспилотнику обнаружили боевую бронемашину противника в Курской области. Она была оперативно атакована, сообщает Минобороны РФ.
По цели запустили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки бронемашина ВСУ была уничтожена.
На опубликованной Минобороны записи видно, как «Ланцет» влетает в бронемашину. Раздается взрыв, и от автомобиля начинает идти дым.
Ранее сообщалось, что боец ВСУ ранил женщину под Суджей в Курской области, выстрелив ей в упор по ногам.