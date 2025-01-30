Минобороны РФ: число новобранцев ВСУ составляет около 30 тыс человек в месяц

За последние полгода количество новобранцев в Вооруженных силах Украины (ВСУ) едва дотягивает до 30 тыс. человек ежемесячно, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Территориальные центры комплектования и соцподдержки (аналог российских военкоматов) усилили работу по всей Украине, однако численность ВСУ продолжается уменьшаться.

В оборонном ведомстве отметили, что после учебных центров украинских военнослужащих, которые не прошли должной подготовки, отправляют на линию боевого соприкосновения.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что СВО закончится за два месяца, если бойцы киевского режима перестанут получать вооружение от западных союзников.