Минобороны РФ: 3 украинских беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье вечером успешно отработали по 3 беспилотникам ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская сторона пыталась провести атаку БПЛА по территории России в период с 19:20 до 19:40 по Москве.

В результате два дрона были сбиты в небе над акваторией Черного моря, а еще один — над Республикой Крым.

Ранее в Сети появилось видео, демонстрирующее, как водитель иномарки ловко увернулся от дрона ВСУ на трассе в Запорожской области.