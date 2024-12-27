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Минобороны РФ: 13 дронов ВСУ сбили над территорией России за ночь

Украинские боевики минувшей ночью вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Дроны были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за ночь российские войска вывели из строя 13 беспилотников ВСУ.

Пять БПЛА были уничтожены над Брянской, 3 — над Курской, по 2 — над Тульской и Белгородской областями. Также один украинский беспилотник ликвидировали над Астраханской областью.

Ранее сообщалось, что аэропорты Астрахани, Сочи и Волгограда временно закрывали из-за угрозы атаки дронов противника.