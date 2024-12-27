Минобороны РФ: 13 дронов ВСУ сбили над территорией России за ночь
Украинские боевики минувшей ночью вновь попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников. Дроны были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего за ночь российские войска вывели из строя 13 беспилотников ВСУ.
Пять БПЛА были уничтожены над Брянской, 3 — над Курской, по 2 — над Тульской и Белгородской областями. Также один украинский беспилотник ликвидировали над Астраханской областью.
Ранее сообщалось, что аэропорты Астрахани, Сочи и Волгограда временно закрывали из-за угрозы атаки дронов противника.