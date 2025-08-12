Минобороны: ПВО уничтожила 9 украинских БПЛА в небе над Татарстаном

В период с 09:20 по 10:15 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили девять беспилотников самолетного типа в небе над Татарстаном, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации Оперштаба республики, промышленные объекты не пострадали. Именно они были ключевой целью атаки на Татарстан.

Жертв и раненых среди мирных жителей нет. Заводы и предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Ранее жители города Альметьевска в Татарстане сообщили о звуках сирены. В социальных сетях также публиковали видео с пролетом неизвестного беспилотника.