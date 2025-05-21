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Минобороны: ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника с 11:30 до 15:00

Средства ПВО отразили очередную атаку на Россию, которую пытались совершить дроны ВСУ в период 11:30 до 15:00 среды, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

За этот период были сбиты 34 украинских БПЛА. 15 из них уничтожили в небе над Орловской областью.

Еще 7 украинских дронов сбили над территорией Курской области, 6 — над Тульской областью. Три беспилотника ликвидировали над Московским регионом, 2 — над Рязанской областью. Один БПЛА средства ПВО сбили над Брянской областью.

В период с 8:00 до 11:30 ПВО отразила атаку 39 украинских беспилотников. Большинство сбили над территорией Орловской области.