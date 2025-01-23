Российская группировка войск «Центр» провела активные наступательные действия и освободила населенный пункт Соленое в ДНР. В зоне ответственности «Центра» за сутки уничтожены до 570 украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке.

В свою очередь подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение и уничтожили до 280 военнослужащих армии противника. Они атаковали вражеский личный состав в районе населенных пунктов Часов Яр, Константиновка, Маяки, Червоное и Подольское (ДНР).

«Западная» группировка войск РФ также заняла более выгодные позиции и рубежи, ликвидировав до 530 украинских военных. Бойцы «Запада» уничтожили танк, три БМП, два американских БТР М113, семь орудий полевой артиллерии и другую технику ВСУ.

Российские военные из группы «Север» поразили формирования украинских бригад у Волчанска и Малых Проход в Харьковской области. Группировка «Восток» продолжает прорываться вглубь украинской обороны, а «Днепр» уничтожил живую силу и технику украинских войск у Змеевки, Токаревки, Антоновки и Казацкого Херсонской области.

22 января Минобороны подтвердило взятие Западного в Харьковской области.

