Минобороны подтвердило групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
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Прошедшей ночью российские подразделения нанесли групповой удар по газово-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала работу украинского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удары наносились российским высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.
В оборонном ведомстве добавили, что все объекты противника были уничтожены, цель высокоточных ударов достигнута.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что массированные ракетные удары наносятся по различным энергетическим и газовым объектам в стране. Согласно данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях.