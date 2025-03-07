Минобороны подтвердило групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

Прошедшей ночью российские подразделения нанесли групповой удар по газово-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала работу украинского военно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились российским высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

В оборонном ведомстве добавили, что все объекты противника были уничтожены, цель высокоточных ударов достигнута.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что массированные ракетные удары наносятся по различным энергетическим и газовым объектам в стране. Согласно данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой областях.