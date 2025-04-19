Минобороны опубликовало кадры возвращения обменянных военных РФ

Спецоперация
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Пресс-служба министерства обороны России опубликовала видеозапись возвращения российских военнослужащих из украинского плена.

На опубликованных кадрах видно, как освобожденные российские солдаты загружаются в автобусы и едут колонной по трассе.

«Наши парни возвращаются домой!» — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «246 на 246». Посредником в обмене выступили ОАЭ.