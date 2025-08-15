сегодня в 19:24

Минобороны: обвинения Киева о якобы ударе ВС РФ по Сумам — провокация

Обвинения Украины о якобы нанесении российской армией ударов по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам являются провокацией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

О готовящихся украинской стороной провокациях ведомство предупреждало во вторник. Тогда сообщалось, что ВСУ доставили в Чугуев Харьковской области группу иностранных журналистов, которые должны будут «зафиксировать» якобы удары ВС РФ по гражданским объектам.

В Минобороны отметили, что Киев специально осуществил провокацию, чтобы сформировать негативный медийный фон перед переговорами президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска не наносили ударов по Сумам и другим населенным пунктам.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Стороны в том числе обсудят урегулирование украинского конфликта.