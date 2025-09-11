Минобороны: над РФ за ночь сбили 17 украинских беспилотников

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

Шесть БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями

Ранее беспилотник противника попытался атаковать село Долбино Белгородской области. В результате нападения пострадала мирная жительница, ее доставили в больницу.