Минобороны: над РФ за ночь сбили 17 украинских беспилотников
17 дронов ВСУ самолетного типа ликвидировали над шестью регионами РФ минувшей ночью, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.
Шесть БПЛА уничтожили над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями
Ранее беспилотник противника попытался атаковать село Долбино Белгородской области. В результате нападения пострадала мирная жительница, ее доставили в больницу.