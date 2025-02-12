Минобороны: над Крымом сбили 12 дронов ВСУ

сегодня в 22:52

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за два часа пытались атаковать Крым сразу 12-ю дронами, сообщили в Минобороны России .

Вражеские беспилотники летели в сторону республики в период с 19:00 до 21:00 по московскому времени 12 февраля. Средствами ПВО все объекты успешно ликвидированы.

О последствиях, разрушениях и пострадавших на данный момент никакой информации не поступало. Российские военные делают все, чтобы защитить родную страну от атак противника.

Ранее ВСУ пытались атаковать Крым 9 февраля. Тогда военные РФ сбили три беспилотника над республикой и над акваторией Черного моря.