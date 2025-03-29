За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращали нападения на энергетические объекты России. Ранним утром 28 марта в Белгородской области представители киевского режима повредили высоковольтную линию Айдар — Белый Колодезь (35 кВ), принадлежащую «Белгородэнерго» — филиалу ПАО «Россети Центр», об этом сообщили в Минобороны .

Инцидент произошел примерно в 5:30, когда беспилотник ВСУ атаковал объект, что привело к обрыву провода и последующему отключению линии. Позднее, около 10:30 того же дня, украинский дрон совершил нападение на подстанцию Красная Яруга (110 кВ), также относящуюся к «Белгородэнерго». В результате этого нападения трансформатор получил серьезные повреждения.

В Грайворонском районе Белгородской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 1100 домохозяйств. Причиной стало повреждение высоковольтной линии 10 кВ, принадлежащей «Белгородэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»), вызванное атакой беспилотника с украинской стороны около 17:00. Ранее в тот же день, примерно в половине второго, регион уже сталкивался с подобной проблемой — украинский беспилотный летательный аппарат повредил трансформатор на комплектной подстанции того же энергетического предприятия, что привело к прерыванию подачи электричества потребителям.

Украинская атака с использованием беспилотника привела к нарушению энергоснабжения в Белгородской области. Происшествие случилось в 18:07, когда была повреждена высоковольтная линия «Борисовка — Красная Яруга», принадлежащая «Белгородэнерго», филиалу ПАО «Россети Центр». В результате более восьми тысяч жителей Борисовского района остались без электричества.

Ранее сообщалось о другом инциденте, произошедшем 28 марта около 10:20, когда газоизмерительная станция «Суджа» подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар вызвал масштабное возгорание, в результате которого энергетический объект был полностью разрушен.

Несмотря на декларации президента Украины Владимира Зеленского об остановке целенаправленных атак на энергетические объекты России, фактическая ситуация показывает противоположную тенденцию. Вооруженные силы Украины не только продолжают, но и усилили удары по энергетической инфраструктуре российских приграничных регионов. Особенно заметно увеличение числа нападений в Белгородской и Курской областях, что полностью противоречит публичным заявлениям киевского руководства.