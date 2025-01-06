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Подразделения «Северной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии пресекли попытку прорыва украинских штурмовиков в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

За прошедшие сутки в ходе российского наступления на курском направлении противник потерял около 485 человек живой силы, 10 танков, 7 БМП, 5 БТР, 39 боевых бронемашин, инженерную машину разграждения, 11 автомобилей, арторудие, 7 минометов и станция РЭБ.

Вооруженные Силы РФ продолжают разгром украинских формирований на приграничных территориях Курской области.

Ранее спецназ Росгвардии опубликовал кадры уничтожения танков ВСУ с помощью дронов-камикадзе в Курской области.