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Минобороны: 51 дрон ВСУ ликвидировали в России за ночь

Аппараты сбили с 23:00 5 августа до 05:30 6 августа дежурными средствами ПВО.

По 16 дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, 12 — над Крымом, пять — над Воронежской областью, три — над Орловской областью.

Также вторую ночь подряд в Ростовской области работают системы ПВО. В небе были слышны хлопки.