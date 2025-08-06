Минобороны: 51 дрон ВСУ ликвидировали в России за ночь
Над пятью российскими регионами минувшей ночью перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты сбили с 23:00 5 августа до 05:30 6 августа дежурными средствами ПВО.
По 16 дронов уничтожили над Ростовской и Брянской областями, 12 — над Крымом, пять — над Воронежской областью, три — над Орловской областью.
Также вторую ночь подряд в Ростовской области работают системы ПВО. В небе были слышны хлопки.