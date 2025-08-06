Системы ПВО отражают атаку дронов в Ростовской области

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В небе раздались характерные звуки пролета беспилотников, после чего последовала серия из 5–7 мощных хлопков.

По предварительной информации, обломки одного из сбитых дронов упали в районе Тацинской, вызвав возгорание сухой растительности.

В Каменске-Шахтинском также слышали взрывы, однако детали пока неизвестны.

Официальных сообщений не было.