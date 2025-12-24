Минобороны: 23 дрона противника сбили над Россией за 3 часа

С 7 часов до 10 часов среды над семью российскими регионами уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их перехватили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

9 БПЛА ликвидировали над Крымом, 6 — над Оренбургской областью, 3 — над Калужской областью, 2 — над Брянской областью, по одному — над Московским регионом, Башкортостаном и Белгородской областью.

Также минувшей ночью ПВО сбила 172 дрона ВСУ самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.