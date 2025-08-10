Минобороны: 15 дронов ВСУ перехватили над 5 регионами РФ в воскресенье днем

Дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили 15 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 11:30 до 15:00 воскресенья.

Так, пять вражеских дронов были уничтожены над территорией Тульской области, четыре беспилотника ВСУ — над Орловской областью, три — над Краснодарским краем, два — над акваторией Азовского моря и один украинский БПЛА сбили над Московским регионом.

Прошедшей ночью над 14 регионами РФ и Азовским морем сбили 121 дрон ВСУ самолетного типа. Для атаки по территории РФ украинские военные использовали беспилотники FP-1 и «Рубака».