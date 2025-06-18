Минобороны: 14 украинских беспилотников сбили утром над двумя регионами РФ

Средства ПВО ликвидировали утром в среду 14 украинских беспилотников, которые пытались атаковать два региона России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 09:30 до 11:00 по московскому времени.

12 дронов ликвидировали над Курской областью. Еще два БПЛА были уничтожены в небе над Орловской областью.

Ранее в Минобороны отметили, что в течение прошедшей ночи над Россией были сбиты 48 украинских дронов. Они пытались атаковать Брянскую, Курскую, Тульскую и другие области РФ.