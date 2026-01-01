Милонов прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Херсонскую область

сегодня в 12:41

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал циничным актом террора массированную атаку украинских беспилотников на мирных жителей Херсонской области в новогоднюю ночь, сообщает RT .

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вражеские дроны атаковали кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы. В результате террористической атаки ВСУ погибли 24 человека, еще более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

«Почерк настоящих террористов в духе Шамиля Басаева. Это, без преувеличения, страшный и циничный акт террора, совершенный под бой курантов», — сказал Милонов.

Парламентарий добавил, что организаторы и исполнители террористической атаки на мирных граждан должны быть уничтожены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.