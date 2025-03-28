МИД РФ: удар ВСУ по ГИС «Суджа» осуществлен с помощью Франции и Британии

28 марта украинские силы фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» (ГИС), нанеся по ней двойной удар. По данным МИД РФ, ВСУ атаковали объект при помощи Франции и Британии.

Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова дала официальный ответ на вопрос об очередной атаке киевского режима на энергообъекты России. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Захарова сообщила, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы. А ввод координат и запуск снарядов происходил с помощью британских специалистов. По предварительным данным, команда была дана в Лондоне.

Захарова напомнила, что 21 марта ВСУ уже наносили удары по ГИС. А из-за новой атаки станция практически уничтожена, добавила официальный представитель МИД РФ.

При этом 28 марта ВСУ также пытались дронами атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Российские средства ПВО сбили 19 БПЛА противника. Захарова отметила, что все эти инциденты говорят об отсутствии у Киева политической воли к миру.

В Минобороны РФ заявили, что продолжающиеся атаки ВСУ по российским энергообъектам свидетельствуют о том, что все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов являются уловкой украинского президента Владимира Зеленского.