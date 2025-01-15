МИД Австралии вызвал российского посла после гибели наемника ВСУ

МИД Австралии вызвал к себе российского посла Алексея Павловского после сообщений о якобы смерти австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал в рядах ВСУ и попал в плен к ВС РФ, сообщает РБК .

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что информацию о смерти Дженкинса еще не проверили. Однако власти страны «обеспокоены его состоянием».

По словам Вонг, Павловский был вызван в МИД Австралии, чтобы провести с ним ряд бесед. Власти страны пытались узнать у посла о местонахождении Дженкинса.

Вонг отметила, что Австралия по данному вопросу уже пообщалась с украинским послом, а также обратилась в правительство Украины. Сообщения о смерти Дженкинса проверят, в случае, если они подтвердятся, будет принято определенное решение, добавила глава МИД Австралии.

Ранее МИД Армении вызвал российского посла Сергея Копыркинаиз-за его высказываний на ТВ. Ему вручили ноту протеста в ходе встречи.