Мгновенная реакция: ВС РФ ударили по Одессе в ответ на заявления Макрона

Россия ударила по «французскому бизнесу» в Одессе в ответ на угрозы Макрона

Российские войска усилили удары по Одесской области, это связано с заявлениями президента Франции Эммануэля, которые были расценены как призывы к войне с РФ, сообщает сайт MK.Ru .

«Ядерное сдерживание всегда было и останется в руках президента республики. Я решил открыть стратегические дебаты о ядерном сдерживании с нашими европейскими союзниками. Что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента республики», — сказал Макрон.

По его словам, в ближайшее время стоит ожидать саммит ЕС, на которым стороны будут обсуждать закупки танков и самолетов для Украины, произведенные в Европе.

Он считает, что у Европы есть возможность увеличивать сейчас расходы на обороны, не увеличивая, при этом, бюджетный дефицит. Также он намерен собрать ведущих промышленников и начальников штабов стран для обеспечения «будущего мира на Украине».