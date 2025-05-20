Мэр Мариуполя: тайники с оружием боевиков ВСУ до сих пор находят в городе

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал, что тайники с оружием украинских боевиков до сих пор находят в городе, сообщает РИА Новости .

«3 года прошло, мы еще выявляем — на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать», — отметил он.

Также Моргун добавил, безопасность жителей обеспечивается на должном уровне, а военные действия вблизи города не ведутся.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) отразили террористическую атаку киевского режима с помощью беспилотника самолетного типа на Мариуполь в День Весны и Труда.