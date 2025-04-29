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Специальная военная операция на Украине должна завершиться только победой России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые», сообщает URA.RU .

Он также отметил, что надо «уничтожить киевский неонацистский режим». По его словам, судьба украинского народа — это «вопрос будущего».

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что заявления, которые делают руководители киевского режима, иногда идут наперекор мнению всех украинцев.

Ранее Медведев заявил, что после освобождения от ВСУ Курской области российские войска продолжат разгром противника в зоне СВО. По его словам, бойцы ВС РФ продолжают наступление на других направлениях.