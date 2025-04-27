Медведев прокомментировал освобождение от ВСУ Курской области

сегодня в 11:30

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после освобождения Курской области от украинской оккупации российские военнослужащие продолжают разгром противника в зоне СВО.

«Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ добавил, что бойцы ВС РФ продолжают наступление и «громить врага» на других направлениях фронта накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый замглавы Минобороны страны Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции по освобождению оккупированной части Курской области.