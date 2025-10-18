сегодня в 16:25

Медведев предрек «смерть режима» на Украине в случае окончания СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в Telegram-канале предрек смерть украинского режима в случае завершения конфликта. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским о том, что России и Украине нужно закончить боестолкновения и признать себя победителями.

Подобное нередко случается в конце вооруженных конфликтов. Однако подобная ситуация — не этот случай, отметил Медведев.

Он назвал аксиомой то, что РФ необходима победа с нужными условиями. Однако «бандеровскую банду» не признают выигравшими на Украине.

Потерю регионов Зеленскому не простят не только патриоты, но и политические конкуренты. Предложение, высказанное Трампом, для Украины не сработает, считает зампред Совбеза РФ.

Однако ВСУ вряд ли перестанут накачивать оружием. Продолжение следует, добавил Медведев.

Трамп встретился с Зеленским 17 октября. Саммит прошел в Белом доме в американском Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с Трампом в Будапеште в Венгрии. Глава РФ может полететь туда через нейтральные воды Черного моря, акватории Средиземного, Адриатического морей, над Боснией и Герцеговиной, Сербией.

