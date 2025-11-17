Медведев ответил, когда закончится СВО

Медведев: Россия будет продолжать СВО до момента достижения поставленных целей
Спецоперация

Специальная военная операция будет продолжаться, пока Россия не достигнет поставленных целей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на слете активистов «Молодой Гвардии» в Москве. По словам политика, люди понимают, «ради чего, почему» боевые действия до сих пор не закончились, сообщает Газета.ru.

Кадры выступления зампредседателя Совета Безопасности России опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отстаивание интересов российского народа — цель и смысл СВО. Верховный главнокомандующий также подчеркивал, что в рамках украинского урегулирования нужно достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попал в политический и военный цугцванг.

