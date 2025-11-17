Медведев ответил, когда закончится СВО

Специальная военная операция будет продолжаться, пока Россия не достигнет поставленных целей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на слете активистов «Молодой Гвардии» в Москве. По словам политика, люди понимают, «ради чего, почему» боевые действия до сих пор не закончились, сообщает Газета.ru .

Кадры выступления зампредседателя Совета Безопасности России опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что отстаивание интересов российского народа — цель и смысл СВО. Верховный главнокомандующий также подчеркивал, что в рамках украинского урегулирования нужно достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попал в политический и военный цугцванг.



