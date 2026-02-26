Мединский: Россия передала Киеву тела 1 тысячи погибших украинских военных

сегодня в 12:06

Помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что в ходе очередного обмена украинской стороне передали 1 тыс. погибших бойцов ВСУ.

«России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Прошлый обмен телами погибших военнослужащих состоялся 29 января. Российская сторона передала Украине 1 тыс. тел военнослужащих, а возвратила 38 тел бойцов Вооруженных сил РФ в рамках стамбульских договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с июля прошлого года Россия передала Украине свыше 12 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а российская сторона получила от Киева более 200 тел погибших бойцов.

