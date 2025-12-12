сегодня в 06:32

Эксперт: у ВСУ осталось лишь несколько десятков истребителей

Авиационный парк Украины в настоящее время является весьма ограниченным и не способен выполнять задачи в необходимом объеме. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что количество самолетов у ВСУ исчисляется «несколькими десятками единиц», включая истребители Су-27 и F-16, при этом «советское наследие полностью уничтожено в результате боевых действий».

По словам эксперта, основной аэродром Воздушных сил Украины в Староконстантинове, где базировались Су-27 и F-16, полностью уничтожен.

Матвийчук предположил, что часть авиации перебросили в западные регионы, а часть — на румынскую территорию.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя Су-27, который, по данным ведомства, мог пытаться помешать удару российских летчиков в районе Доброполья.

