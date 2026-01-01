Матвиенко — об атаке ВСУ на кафе: нет оправданий цинизму и звериной жестокости

Председатель Совета Федерации Федсобрания РФ Валентина Матвиенко прокомментировала удар ВСУ по кафе в селе Хорлы в Новый год.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.

«Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь. Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что это проявление нравственного уродства. Сделавшие это люди не имеют никакого морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку жителей. Также у такой власти не должно быть политического будущего.

Как подчеркнула Матвиенко, в России теперь ждут отчетливого осуждения от мирового сообщества, от лидеров государств данной атаки ВСУ на мирных жителей.

«Скорбим вместе с близкими погибших. Разделяем их горе. Скорейшего выздоровления раненым, сил их родным. Государство сделает все необходимое для поддержки», — заключила глава Совета Федерации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.