Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев заявил, что в результате атаки ВСУ погибла мать 12-летнего ребенка, который пострадал в результате террористической атаки киевского режима на населенный пункт Хорлы в Херсонской области. Пострадавшего перевезли из Крыма в столицу на лечение.

«У 12-летнего ребенка, который сейчас в Москве на лечении, погибла мама. Пострадала сестра, она уже выписана, есть отец… Сейчас главное стабилизировать состояние ребенка, очень тяжелое ранение», — сказал Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Омбудсмен добавил, что проходящий лечение мальчик до сих пор не знает, что его мама погибла в результате очередного вражеского удара по гражданским объектам.

В ночь на 1 января боевики ВСУ беспилотниками атаковали кафе и гостиницу в Хорлах, где мирные жители праздновали наступление Нового года. Один из дронов нес воспламеняющееся вещество, вызвавшее пожар в заведении. В результате атаки ВСУ погибли 29 человек, включая двоих детей. Общее число пострадавших составило не менее 60.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, иностранные журналисты планируют поездку к месту трагических событий в Хорлах. При этом Запад и киевское правительство пытаются скрыть правду об атаке ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.