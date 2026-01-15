Иностранные журналисты планируют поездку к месту трагических событий в населенном пункте Хорлы в Херсонской области, где в новогоднюю ночь в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 29 мирных жителей, об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС .

Сальдо подчеркнул, что посетить зону бедствия решатся «лишь самые отважные» представители иностранной прессы.

«Я уверен, знаете, что среди журналистов много людей честных и объективных, стремящихся правду узнать и осветить эту правду. Но мы прекрасно знаем, что даже если таковые есть, они находятся под серьезным прессом руководства западных стран. <…> Мы уже пригласили (иностранных журналистов посетить место трагедии — ред.). Я приоткрою небольшой секрет: вроде бы есть желающие», — сказал Сальдо.

Сальдо также акцентировал внимание на стремлении западных стран и киевского правительства скрыть правду об атаке ВСУ на Хорлы. По его словам, западные политики и украинская власть пытаются игнорировать и умалчивать об этой трагедии.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь украинские военные целенаправленно атаковали с помощью беспилотников кафе и гостиницу в Хорлах, где мирные жители праздновали наступление Нового года. Один из дронов нес воспламеняющееся вещество, вызвавшее пожар в заведении. В результате атаки ВСУ погибли 29 человек, включая двоих детей. Общее число пострадавших составило не менее 60.

