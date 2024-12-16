«МастЕРские Деда Мороза» прошли в Луховицах для многодетных семей и родных участников СВО

В Луховицах прошли первые две творческие «МастЕРские Деда Мороза». Организаторами выступили представители местного отделения «Единой России», активисты партийного проекта «Крепкая семья» и молодогвардейцы. К участию были приглашены многодетные семьи, родные и близкие участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мастерские состоялись в общественной приемной местного отделения «Единой России». Занятия для ребят и их родителей провела умелица Валерия Фомина из студии рисования «Белая стрекоза».

«В субботу ребята весело и с пользой провели время за созданием праздничных открыток и снеговиков из бумаги, поучаствовали в мастер-классе по росписи деревянных елочных игрушек и водили хоровод в компании Деда Мороза и Снегурочки», — рассказала Валерия Фомина.

В воскресенье ребята продолжили разукрашивать деревянные игрушки для новогодней елки, на которых запечатлен эскиз медведя — символа «Единой России».

«Популярностью у ребят пользовались медведи на фоне синего звездного неба. Мало кто устоял перед их милыми мордашками и сиянием блесток. Молодогвардейцы, пользуясь опытом предыдущего мастер-класса, создали предварительные эскизы, по которым малыши легко и быстро сделали подмалевок. Художник Валерия Фомина помогла ребятам завершить работу над игрушками. После мастер-класса участники снова весело водили хоровод», — отметила участница мастер-класса, депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Дети за старания получили именные сертификаты, открытки и значки помощника Деда Мороза.

Следующие «МастЕРские Деда Мороза» пройдут 21 и 22 декабря для широкой аудитории, они состоятся в торгово-развлекательном центре «КАДО». Начало в 12.00. К участию приглашаются семьи с детьми.

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